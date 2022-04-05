وقال وزير الخارجية الإسباني بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "سيتوجه رئيس الحكومة بعد ظهر الخميس إلى المغرب حيث سيلتقي ملك المغرب".

وسيُشارك فيما بعد في إفطار مع الملك المغربي، في "بادرة قوية جدًا" من قبل الملك محمد السادس، بحسب ألباريس الذي سيشارك أيضًا في الزيارة.

وستستمر زيارة سانشيز حتى الجمعة، وفق وزير الخارجية الإسباني.

وأعلنت مدريد دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرة إياها حالياً "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".