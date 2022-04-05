وقالت السفارة الأوكرانية في القاهرة عبر صفحتها في فيسبوك: "روسيا تمنع حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني بعد أن اشترتها جمهورية مصر العربية".

وأضافت السفارة الأوكرانية في تدوينتها: "للراغبين بتتبع موقع السفينة EMMAKRIS III في الوقت الحالي، يمكنهم ذلك عبر موقع marinetraffic لرصد حركة النقل البحري".

وقد تتبع موقع" سكاي نيوز عربية" موقع السفينة عبر الموقع المذكور وتبين أنها ترسو حاليا في ميناء تشيرنومورسك التجاري في البحر الأسود.

وأعادت السفارة الأميركية في القاهرة نشر تغريدة السفارة الأوكرانية بشأن سفينة القمح المتجهة إلى مصر.

نفي روسي

في المقابل، نفت السفارة الروسية في القاهرة، إعلان أوكرانيا، منع حركة السفينة الأوكرانية.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان، إن الإعلان الروسي بهذا الخصوص غير صحيح.

وأشارت إلى أن الإدارات العسكرية الأوكرانية هي المسؤولة عن حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك.

وأكد البيان أن الأسطول البحري الروسي يضمن حرية حركة السفن التجارية، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية هي من تمنع خروج هذه السفن من الميناء.

وقد حاول موقع" سكاي نيوز عربية" الحصول على تعليق من وزير التموين المصري، وكذلك من رئيس هيئة السلع التموينية المختصة بالتعاقد على استيراد القمح، لكنهما لم يستجيبا لطلب التعليق.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أثر بشكل كبير على استيراد مصر من القمح، لدرجة أنها ألغت مناقصتين في فبراير ومارس بسبب ارتفاع الأسعار.

وكانت آخر مناقصة تم تنفيذها في 26 فبراير الماضي، حينما أعلنت السلطات المصرية أن سفينة وادي العرب المصرية خرجت من أوكرانيا بسلام حاملة 60 ألف طن من القمح، كانت قد تعاقدت عليها قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.