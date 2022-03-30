وبحسب بيان الشرطة فإن القتيلين "أجنبيان من أوكرانيا أحدهما يبلغ من العمر 23 عاما، والثاني 32 عاما".

وقالت الشرطة إن القتيلين الأوكرانيين وصلا إسرائيل في وقت سابق ولم يكونا من ضمن لاجئي الحرب الذين استقبلتهم إسرائيل.

واستقبلت إسرائيل استقبلت نحو 20 ألف أوكراني منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير المنصرم.

بالإضافة إلى الأوكرانيين، كان من بين القتلى مدنيين إسرائيليين وشرطي عربي من نوف هجليل.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يدعى ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو أسير سابق قضى 4 سنوات في السجون الإسرائيلية.

ويعتبر هجوم الثلاثاء ثالث هجوم تشهده إسرائيل خلال أسبوع، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى من جرّاء هذه الهجمات إلى 11 شخصا.