وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي الذي يزور الرباط، الثلاثاء: "بحثت مع بلينكن سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الشراكة المغربية الأميركية قوية وقائمة على مصالح ورؤية مشتركة".

وتابع بوريطة: "ناقشت مع بلينكن أيضا التحديات الإقليمية، وتناولنا مسألة شراكتنا في إفريقيا".

واعتبر المسؤول المغربي أن قضية "الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا الملف".