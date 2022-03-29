وأصيب المشرقي بجراح صباح الثلاثاء، إثر إطلاق نار تعرض له، وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على المشرقي لحظة دخوله إلى مقر عمله في قيادة القطاع الأمني الثامن للحزام بالشيخ عثمان.

وأصابت أعيرة نارية أطلقها المسلحون الذين كانوا على متن سيارة المشرقي.

ورد الجنود على مصدر إطلاق النار دون أن تتوفر معلومات فيما إذا كان تم ضبط الجناة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الإصابة التي تعرض لها المشرقي كانت متوسطة، وخضع للعلاج في مستشفى خاص قبل أن يتوفى لاحقا.