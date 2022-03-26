وقال المصدر الدبلوماسي إنه تم السبت تأكيد وفاة أول مواطن مصري، يدعى يحيي حسن حامد، من مواليد 1988 بمدينة ميت غمر بالدقهلية.

وتحدث المصدر لسكاي نيوز عربية عن ملابسات وظروف مقتله، قائلا إن "المصري الذي لقى مصرعه كان يختبئ بأحد الملاجئ بمدينة ماريوبول، بصحبه زوجته وابنه وحماته، وأثناء خروجه لشراء طعام لأسرته، كان هناك قصف على المنطقة، وسقطت إحدى القنابل بجواره، وتوفي على الفور".

وتابع : "بعد توقف القصف تم التعرف على الجثمان، وجرى دفنه في مدينة ماريوبول، وجاري إجلاء أسرته لغرب أوكرانيا".

وأكد المصدر الدبلوماسي أن "الظروف كانت صعبة جدا لنقل الجثمان خارج مدينة ماريوبول"، في ظل القصف العنيف الذي تشهده المدينة التي تقع شرق أوكرانيا.

ومنذ اليوم الثاني للحرب الروسية الأوكرانية، تحاول موسكو للسيطرة على مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا، عبر معارك مستمرة وقصف متواصل حتى باتت أحد أكثر ساحات المعارك سخونة، ما أرجعه محللون لثلاثة أسباب أبرزها خلق ممر بين القرم ودونباس، وكذلك خنق اقتصاد كييف.