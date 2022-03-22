وأعربت الخارجية السعودية عن أملها في أن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا.

وأكدت الوزارة تطلع السعودية "إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".

وكان ميقاتي نشر، الاثنين، بيانا على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة اللبنانية، أكد فيه التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.