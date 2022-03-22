وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

والاثنين، استقبل الرئيس المصري ولي عهد أبوظبي، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع "تويتر" أنه بحث مع السيسي في مدينة شرم الشيخ العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات الإقليمية والدولية.

وشدد ولي عهد أبوظبي حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة، والعمل بين البلدين بما يحقق مصالحهما والمنطقة بشكل عام.