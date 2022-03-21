وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة، لوكالة فرانس برس: "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة إلى جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) ومجمل الإصابات "تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة"، حسب تريعة الذي أكد أن احد القطارين لم يكن يقلّ مسارين.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث نقل للقطارات وأوقعت قتلى.

وفي العام 2016، قتل خمسة أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح في مدينة جبل الجلود في جنوب العاصمة تونس، جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في إشارات تقاطع.

وفي منتصف يونيو 2015، شهدت منطقة فحص في محافظة زغوان التي تبعد حوالى ستين كيلومترا عن العاصمة حادث قطار مروعا أوقع 18 قتيلا و70 جريحا.