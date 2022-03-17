وجاءت تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية الإماراتي: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك مساعي التسوية السياسية، وفي هذا السياق ترحب دولة الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد ضرورة تكثيف الجهود المتاحة في المسائل الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.

وشدد على ثقة دولة الإمارات في قدرة الأطراف على تغليب الحل السياسي والبناء على المشاورات القائمة بين الأطراف.

وتابع: "من هذا المنطلق تؤكد دولة الإمارات دعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد: "ناقشنا مستجدات إمدادات الطاقة العالمية وأسواق السلع الأساسية وأهمية استقرار أسواق الطاقة والغذاء للاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن النقاش المثمر والبنّاء اليوم مع لافروف يؤكد على مدى عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات وروسيا.

وقال: "في اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول أهم جوانب العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف: "دولة الإمارات تثمن علاقاتها الراسخة مع روسيا الاتحادية، التي تكللت بشراكاتنا الاستراتيجية وتعاوننا الوثيق عبر شتى الأصعدة في ضوء الذكرى الخمسين المرتقبة لتأسيس العلاقة بين بلدينا".

وتابع: "تأمين الإمدادات الغذائية العالمية يعتبر ضروريا، حيث هناك العديد من دول العالم في منطقتنا أو خارجها التي تعتمد بشكل كبير على استيراد وتصدير الحبوب وغيرها من المواد الأساسية لسلال الإمدادات الغذائية حول العالم".

وأكد أن "دولة الإمارات ستظل شريكا دوليا فاعلا، من خلال عملها مع الجهات الدولية والإقليمية وسنسعى مع روسيا الاتحادية لبحث الحلول المناسبة لحل قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

لافروف يشكر الإمارات

من جانبه، أعرب لافروف عن شكره لدولة الإمارات على موقفها المتزن والموضوعي حيال أزمة أوكرانيا.

وقال: "علاقتنا جيدة وتمكنا من التوصل إلى معدل جيد من التبادل التجاري، حيث وصل إلى 5.5 مليار دولار".

وتابع لافروف: "نقوم بالتعاون على الساحة الدولية.. وهذا العام الإمارات العربية المتحدة عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وفي هذا الصدد ظهرت لدينا أطر جديدة لتوافق المواقف، فيما يخص المواقف الإقليمية والدولية".

وأضاف أن بلاده والإمارات تعملان على تعزيز العلاقات فيما بينهما على شتى الصعد.

وقال وزير الخارجية الروسي: "في العام الماضي، تم توقيع اتفاق للتعاون في مجال الفضاء وفيما يخص مجال الطيران وفي غيرها.

وأكد أن "هناك أسسا لتطوير العلاقات من خلال تعزيز التعاون من خلال المنتدى الأوراسي ونرحب بهذا التعاون ونقوم بما في وسعنا لتعزيزه ".

وجدد تنديد بلاده بالهجمات على المنشآت المدنية في السعودية والإمارات، التي تنطلق من الأراضي اليمنية.