وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، إن إسرائيل ومصر اتفقتا على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، من المتوقع أن يبدأ في أبريل.

وتم الاتفاق على ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي

وأشار بينيت في بيان "التعاون بين البلدين يتوسع في العديد من المجالات.. وذلك يخدم مصالح الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة".

وأضاف: "هذه هي خطوة أخرى في تدفئة العلاقات بين البلدين".