جاءت تصريحات أبو الغيط خلال زيارة رسمية إلى لبنان التقى خلالها بالرئاسات اللبنانية الثلاث.

وأجرى أبو الغيط مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وتداعيات الوضع الدولي الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته وتصريحاته على أن اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان، وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بإمكانية البدء في مرحلة جديدة من الاصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك.

ودعا أبو الغيط إلى الاسراع بتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية الى لبنان.

تأتي زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى لبنان في إطار مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يجري إطلاقه الثلاثاء بمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة.