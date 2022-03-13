وقال إن أحد الصواريخ سقط على مقر قناة k24 الكردية الفضائية التابعة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، لكن من دون حدوث خسائر بشرية.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء، عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأميركيين من جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل في العراق.



وعلق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في بيان على تويتر، على الهجوم قائلا: "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان.. وكأن الكرد ليسوا عراقيين".

