وقالت الداخلية السعودية في بيان إن "هناك فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (...)، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة".

وأضافت أن هذه الفئات عملت على "استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم"، وغير ذلك من الجرائم.

وذكرت الداخلية السعودية أن المعدمين ارتكبوا جرائم أخرى، كان من بينها الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.

وبعدما تمكنت السلطات الأمنية من القبض على تلك العناصر الإجرامية، جرى التحقيق معهم وتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم.

وصدرت أحكام الإعدام بحقهم بعد ثبوت إدانتهم، إثر إحالتهم على المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة.

وذكرت الداخلية السعودية أن من بين من جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم كانوا ينفذون مخططات تنظيمات إرهابية، مثل داعش والقاعدة والحوثي وتنظيمات أخرى معادية للمملكة والعمل معها استخباراتيا.