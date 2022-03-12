وأقلّت الطائرة على متنها 68 مواطناً وعائلاتهم ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، وغالبيتهم من مدينة سومي الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية: "تكلّلت عملية الإجلاء الثالثة من نوعها بالنجاح، بعد التنسيق المُكثّف بين وزارة الخارجية وجميع الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية والسفارة الأردنية في برلين (المُعتمدة لدى بولندا) ومندوبي الوزارة على عددٍ من المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا وفي العاصمة وارسو لنقل المواطنين الأردنيين منها إلى المملكة".

يُذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي/ قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، قدّموا كل الإسناد والدعم لجهود وزارة الخارجية لإنجاح عمليات الاخلاء.

فقد تمّ إرسال طائرتين عسكريتين، بتوجيهاتٍ ملكية، خلال الأسبوع الماضي، لإجلاء الأردنيين وعائلاتهم من بوخارست وبودابست ممن قدموا من أوكرانيا.

وبذلك تكون الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني قد أخلت ما مجموعه 208 مواطنين إلى المملكة.

في حين سهّلت وزارة الخارجية سفر ما مجموعه 169 شخصاً على رحلاتٍ تجاريةٍ مختلفة. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتسهيل سفر حوالي 100 شخص من رومانيا وبولندا وهنغاريا خلال الأسبوع القادم.