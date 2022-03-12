جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، اليوم الجمعة، في قصر الشاطئ، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وشدد محمد بن زايد على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية.

وبحث محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأطلع بن زايد من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".

من جانبه أكد البرهان عمق العلاقات الإماراتية – السودانية، وشكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال، معبرا عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.