وتمت الموافقة على قبول تحويل الطلاب المصريين القادمين من جامعات أوكرانية، وفقا للتخصص المناظر في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي.

وسيتم إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها، من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة في جامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب.

أما عن التخصصات العلمية الأخرى، فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها، على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.