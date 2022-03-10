أعلنت قوات التحالف العربي تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.
وأشار التحالف العربي إلى تناثر شظايا الطائرة المسيّرة على الأعيان المدنية دون أضرار.
وأكد التحالف أن الطائرة المسيّرة تم إطلاقها من مدينة الحديدة في اليمن.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أعلنت قوات التحالف العربي تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.
وأشار التحالف العربي إلى تناثر شظايا الطائرة المسيّرة على الأعيان المدنية دون أضرار.
وأكد التحالف أن الطائرة المسيّرة تم إطلاقها من مدينة الحديدة في اليمن.
وأشار التحالف العربي إلى تناثر شظايا الطائرة المسيّرة على الأعيان المدنية دون أضرار.
وأكد التحالف أن الطائرة المسيّرة تم إطلاقها من مدينة الحديدة في اليمن.