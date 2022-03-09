وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد جاء الاتصال في إطار استمرار الاتصالات والمباحثات بين الشيخ محمد بن زايد وقادة دول العالم بشأن مستجدات الأزمة على الساحة الأوكرانية.

وتبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس بيلاروسيا، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المستوى الإنساني، بجانب تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمتضررين من الأزمة وتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات والعمل على توفير الحماية والحفاظ على حياة المدنيين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول وتغليب لغة الحوار البناء للوصول إلى توافق يضمن مصالح الجميع ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.