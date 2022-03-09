وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي. في كلمة ألقاها خلال الجلسة، إن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى موجات نزوح هائلة، وأن 3.6 مليار شخص حول العالم يتأثرون بالتغير المناخي خاصة في الشعوب الهشة.

وأكد الجابر أن الاجتماع ينعقد في وقت تتحدى فيه التوترات الجيوسياسية السلام والأمن الدوليين.

وأضاف الوزير الإماراتي أن المجتمع الدولي لم يصل حتى الآن إلى مستوى 100 مليار دولار من التمويل المناخي التي تعهدت بها الدول الكبرى لصالح الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.

ولفت إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من مليار دولار كمساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة فضلًا عن مليارات الدولارات لعمليات الإغاثة في الكوراث الناتجة عن التغيرات المناخية.

وينعقد الاجتماع بينما يعاني العالم من حالات الجفاف والفيضانات وفقدان الغذاء والماء والتغيرات في الموسمية والتأثيرات المناخية الأخرى.

و ذكرت دراسات علمية سابقة مستوى الانبعاثات ارتفع في عام 2021 بنسبة 4.9 في المئة لتصل إلى أقل من 1 في المئة من المستوى القياسي المسجل في 2019.

وبالنسبة إلى توزع الانبعاثات في 2021 بحسب المناطق الجغرافية، توقعت الدراسة أن تسجل الصين، أكبر مصدر للانبعاثات في العالم منذ 2007 بحوالي ربع الانبعاثات، قفزة في حصتها لتصل إلى 31 في المئة، أي ما يقرب من ثلث ما ينتجه العالم بأسره من انبعاثات.