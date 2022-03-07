وقالت البحرية الأميركية أن الصاروخ أطلق السبت صوب البحر الأحمر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتعليقا على الحادثة، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره البحرين: "رغم أن حركة الملاحة لم تتأثر هذه المرة، فإن هذه الأفعال تزعزع الاستقرار وتشكل خطرا على كل السفن المارة في هذا الممر المائي الحيوي".