وقال الجيش إن الجنود قتلوه بالرصاص بعد أن أمسكوا به مع فلسطيني آخر، إثر إلقائهما زجاجات حارقة على موقع عسكري في منطقة أبو ديس شرق القدس.

وفي حادث آخر، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيا طعن جنديا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الأحد، فأصابه قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده أصيبا بجروح طفيفة، أحدهما من جراء الطعن، والآخر أثناء إطلاق النار.