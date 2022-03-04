وأبدي الأمير محمد بن سلمان استعداد السعودية لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليلة الجمعة.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة، ومن منطلق اعتبارات إنسانية، ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة، التي ستنتهي خلال هذه الفترة، لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدا أن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.