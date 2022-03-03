وذكر الأمير محمد بن سلمان، في حوار مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية، "لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".

وأعرب ولي العهد السعودي، عن أمله في حل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولدى حديثه عن إقامة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، أضاف الأمير محمد بن سلمان أن الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ألَّا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي، أو أمني، أو اقتصادي من شأنه أن يُلحق الضرر بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".

وأضاف أن جميع دول المجلس ملتزمة بالأمر، "وما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى".

وتحدث ولي العهد السعودي في حواره مع المجلة الأميركية عن عدد من القضايا الداخلية والعلاقات الخارجية للمملكة.