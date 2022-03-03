ويوجد أغلب السائحين الذين يتراوح عددهم بين 17500 و20 ألفا، في شرم الشيخ والغردقة، على البحر الأحمر، كما أن بعضهم في منتجع مرسى علم الواقع إلى الجنوب.

وقال يفين غوبييف، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في مصر، إن عددا قليلا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية وشركات السياحة لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وأضاف: "كثيرون منهم يتصلون ويبدون استعدادهم للعودة ويطلبون العودة لمحاربة الجنود الروس"، موضحا أن السفارة تتولى ترتيب العودة إلى دول مجاورة.

وقال غوبييف إن مصر التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة، صوتت لصالح قرار إدانة الهجوم الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسمح الآن للأوكرانيين بالبقاء في الفنادق فئة ثلاثة نجوم مجانا، ما داموا بحاجة لذلك.

وأضاف: "نحن نتوقع أن تعطينا الدول الأوروبية الضوء الأخضر لاستقبالهم.. ويعمل حلفاؤنا هناك على تحديد المطارات التي يمكنها استقبال الأوكرانيين القادمين من مصر".