ونشر المدون اليمني أحمد الأشول صورة لطفلين يمنيين في أوكرانيا وكتب: "كريم وأمير ووالدتهما، يمنيين محاصرين داخل قرية بين كييف وتشرنيهيف في أوكرانيا، أخرجهم والدهم من حرب اليمن واستقروا في أوكرانيا قبل سنوات".

وأكمل الأشول: "قبل أسابيع عاد والدهم إلى اليمن لزيارة أهله، ومع حرب أوكرانيا لم يستطع العودة لأوكرانيا".

وأضاف: "الولدين ووالدتهما في قرية حولها معارك وقصف عنيف"، وناشد الناشط الإنساني أي مواطنين يمنيين أو عرب، بإمكانهم مساعدة العائلة، ونقلهم للحدود البولندية.

واختتم مناشدته بقوله: "4 أيام، وهم هناك في وسط القرية هاربين، مع اشتداد الحصار عليهم مع بعض المدنيين، بدأ الأكل ينفذ.. اعتبروها مناشده انسانية، اعتبروها فزعة، اعتبروها أي شيء، لأنهم وحيدون هناك".

وكانت الحكومة اليمنية قد شكلت خلية أزمة لإجلاء ما يقارب ألف طالب يمني داخل أوكرانيا، وبحسب المعلومات فأنه تم إجلاء عدد ضئيل منهم نجحوا في الوصول إلى الحدود الأوكرانية البولندية خلال اليوميّن الماضيين.