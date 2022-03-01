وقالت السفارة في تنويه للجالية المصرية إن الطائرة تصل الثلاثاء في الثالثة 3 عصرا بتوقيت بوخارست، وإنها "تأتي ضمن الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين المصريين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية إلى رومانيا".

وناشدت السفارة المصريين بسرعة التوجه للسفارة المصرية في بوخارست لإعداد قائمة المسافرين على متن الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

وقال السفير المصري في رومانيا مؤيد الضلعي، إنه "حسب الحصر فإن أكثر من 400 مصري عبروا الحدود الأوكرانية ودخلوا رومانيا، ومنهم من عاد للقاهرة بالفعل على متن الطيران الروماني عبر الحجوزات العادية، والباقين يتم الترتيب لإجلائهم على نفقة الحكومة".

وأوضح الضلعي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "السفارة المصرية في بوخارست وفرت وسائل نقل جماعي مجانية لنقل المصريين من الحدود الأوكرانية إلى أماكن تسكينهم بالعاصمة لحين الإحلاء وكذلك سيتم نقلهم جماعيا على نفقة الدولة المصرية إلى المطار لاستقلال طائرة الإجلاء التي سترسلها الحكومة".

وأشار إلى أن السفارة تتابع أوضاع المصريين لحظيا على الحدود الاوكرانية، و"هناك قرابة 500 مصري متوقع عبورهم الحدود خلال وقت قصير"، مشيرا إلى أن "الحدود مزدحمة وهذا سبب تأخير العبور".