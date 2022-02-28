وأوضحت عبر المعابر الحدودية في بولونيا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا، أن "عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا، عبر المعابر الحدودية في بولونيا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا، حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين، ارتفع إلى 1534 شخصا"، موضحة أن هذا الرقم "قابل للارتفاع".

وكانت سفارة المملكة المغربية في كييف، قد أعلنت تخصيص "أرقام خضراء مجانية جديدة"، للتواصل مع مراكز الاتصال في الدول المجاورة لأوكرانيا.

وجاء في بيان نشره موقع الوزارة: "تبعا لما جاء في بلاغي سفارة المملكة المغربية بكييف، وبالنظر إلى استمرار إغلاق الأجواء الأوكرانية، فقد تم تخصيص أرقام خضراء مجانية جديدة للتواصل مع مراكز الاتصال المخصصة لهذا الغرض في الدول المجاورة لأوكرانيا".

كما دعت سفارة المملكة بأوكرانيا "المواطنين المغاربة المقيمين، إلى التقيد بتوجيهات السلطات"، مؤكدة "انكبابها على تسهيل عملية عبور الراغبين منهم في المغادرة".

وأكدت السفارة بكييف كذلك على أنه "بالنسبة للمواطنين الذين قرروا المغادرة، فإنها وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة".

وتابعت: "في هذا الإطار، وأخذا بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، تدعو أيضا سفارة المملكة المغربية، الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني، إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايا للاستقبال والمرافقة".