وقال الجمال في سياق التحديثات الدورية للتعليمات الصادر عن السفارة للمصريين العالقين في أوكرانيا: "تتم حاليا مفاوضات مع الجانب الروسي لإيجاد ممر آمن لخروج المواطنين المصريين من المدن الشرقية، خاركيف ودنبرو وخارسون وغيرها من المدن".

وتحدث السفير أيضا عن مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر، للاتفاق على ممر آمن لكافة المدن الأوكرانية.

وتابع: "تعمل الجالية المصرية (البيت المصري) على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين الموجودين في المدن الشرقية. نرجو منهم التجاوب السريع حتى يتسنى الحصر الدقيق للأعداد وأماكن تواجدهم".

وأوضح الجمال أنه "تم التأكد من وصول تعليمات السلطات الأوكرانية لحرس الحدود بتسهيل عبور المصريين لدول الجوار"، مشيرا إلى أنه "في ضوء التدفقات الضخمة على الحدود وقلة عدد ضباط حرس الحدود، فإن المرور عبر الحدود يأخذ بعض الوقت. نناشد المواطنين المصريين بأهمية التحلي بالصبر والهدوء".

وكان السفير المصري في بوخارست مؤيد الضلعي قد كشف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن 120 مصريا عبروا الحدود إلى رومانيا بالفعل، وأن بعضهم عاد إلى القاهرة.

وحسب الضلعي، يجري حاليا الترتيب لإعادة المتبقين، فيما يتوقع دخول 800 آخرين من الحدود الأوكرانية إلى رومانيا خلال ساعات.