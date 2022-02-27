وتصاعدت وتيرة الأحداث داخل أوكرانيا في اليوم الرابع للغزو، حيث شهدت العاصمة كييف هجوما جديدا من القوات الروسية بينما تمكنت من اقتحام خاركيف، ثاني أكبر المدن بالدولة، وسط مساعي للجلوس بين الحكومتين على طاولة التفاوض لإجراء محادثات من شأنها إنهاء الحرب.

ويضيف السعيد لموقع سكاي نيوز عربية: "تعرض المواطن المصري إلى إصابة بالغة أثناء هجوم من طائرات حربية ومركبات عسكرية روسية في خاركيف، شرقي أوكرانيا، ورغم الظروف الصعبة المحيطة بأسرته لكنهم نجحوا في نقله سريعا إلى أقرب مستشفى لسرعة التعامل مع حالته"

ويتابع نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا لموقع سكاي نيوز عربية: "فور استقبال المستشفى لحالة الشاب المصري محمد أجريت له العديد من الفحوصات الطبية السريعة ليتم إدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجله، كان الأطباء في صراع مع الوقت لإنقاذ حياته".

ويضيف السعيد لموقع سكاي نيوز عربية: "بعد مرور ساعات داخل غرفة العمليات تمكن الأطباء من إنهاء العملية الجراحية بنجاح، حيث جرى إخراج 3 طلقات نارية من الظهر والبطن والكتف وتم نقله إلى غرفة عناية لمتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة للتعامل مع الظروف الطارئة، لكن تعليقات المستشفى مطمئنة حتى الآن".

ويردف السعيد لموقع سكاي نيوز عربية: "حرصنا كمسؤولين عن الجالية المصرية في أوكرانيا على التواصل مع الشاب المُصاب للاطمئنان عليه وتقديم كافة سبل الدعم له في هذا الموقف العصيب وتأكدنا من استقرار حالته وتواجد زوجته الأوكرانية رفقته داخل المستشفى".

وكان الجيش الروسي قد واجه مقاومة شديدة من القوات الأوكرانية عقب دخولهم خاركيف التي شهدت اشتباكات نارية بين الطرفين لم تستمر كثيرا، حيث أعلن المسؤول المحلي عن المدينة، أوليغ سينيغوبوف، عن عودة السيطرة على المنطقة عقب طرد القوات الروسية.

ويسترسل نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا لموقع سكاي نيوز عربية: "على الفور تم إبلاغ السفارة المصرية التي قامت سريعا بالاتصال بالشاب المصري للتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة ومن المتوقع انتقال أحد المسؤولين إلى (محمد) لمساندته ونقل اهتمام السفارة بحالته وتنفيذ كافة الطلبات التي قد يرغب يحتاج إليها".

ويشدد السعيد على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال سكاي نيوز عربية بضرورة تواجد جميع المصريين في كافة المدن المنكوبة داخل منازلهم وعدم الخروج من المنازل والالتزام بقرار حظر التجول مؤكدا على أن هناك تواصل دائم بينهم لإبلاغهم بالمستجدات والقرارات الحكومية.