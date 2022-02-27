وأضاف أن الهدف من الاجتماع الطارئ هو "التباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن مصر دعت لعقد الاجتماع الطارئ.