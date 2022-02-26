وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، الذي نقلته، السبت، وكالة أنباء الإمارات " وام"، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

كما أكدت الوزارة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية كافة الأطراف الى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن على استعداد دولة الإمارات للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.

وقالت نسيبة: "إن نتيجة التصويت اليوم هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعي لتحقيق ذلك".

وأضافت: "إن انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة."

وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربةً عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.

وأكدت "أن هذا وبكل وضوح هو الرأي الذي يتحد عليه المجلس".