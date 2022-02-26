وعمل أمين عوض مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة منذ العام 2013.

وشغل منصب المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في العراق لدى المفوضية منذ العام 2014، كذلك المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا من العام 2013.

وعمل عوض في هيئات الأمم المتحدة 25 عاما، في الشرق الأوسط وآسيار ولإريقيا والاتحاد السوفيتي سابقا ويوغوسلافيا السابقة ومقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف.

ويحمل الرجل شهادة عليا في إدارة التنمية الدولية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.