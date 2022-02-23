وقال طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن هذه الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح، والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الحوسني قوله: "وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني وسيتم إبرام اتفاق نهائي قريبا، مؤكدا أن التنوع هو من خصائص القوات المسلحة الإماراتية للحصول على أفضل القدرات التي تتلاءم مع احتياجاتها وتحقق أهدافها الاستراتيجية".

وأعرب المصدر عن ثقته بشركة "كاتيك" التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة ذات مزايا تنافسية على المستوى العالمي.

ويتولى مجلس التوازن الاقتصادي حاليا إدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، حيث سيواصل مجلس التوازن العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال، فضلا عن التطوير المستمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بشكل يسهم في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم الأهداف المستقبلية.