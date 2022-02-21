وأشار التحالف العربي إلى أن الحوثيين عاودوا إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف: "سنتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد أشار في وقت سابق إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة اكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن قبل أسبوعين، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، إن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.