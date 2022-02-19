وكانت السلطات تلقت إخطارا بانهيار مدخنة مصنع طوب بجوار كوبري أبو نبهان في ميت غمر، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار مدخنة مصنع طوب بسبب سوء الطقس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية حتى الآن من استخراج 4 جثامين من تحت الأنقاض، إضافة إلى 6 مصابين، فيما يجري البحث عن متوفين أو ناجين.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من المحافظين والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

ووجه مدبولي خلال الاجتماع المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض، مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق، لا سيما السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت وقت سابق من انتشار "الخلايا الرعدية" فوق عدد من المحافظات، في عودة لموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتنشأ الخلايا الرعدية نتيجة وجود منخفضين جويين فوق بعضهما البعض، مما يؤدي إلى تكون سحب رعدية مصحوبة بأمطار شديدة وومضات برق ونشاط للرياح.

وقالت الهيئة، السبت، إن الخلايا الرعدية تؤثر على معظم مناطق مصر، ويصاحبها أمطار تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.