وأوضح المصدر، طالباً عدم كشف اسمه، أنّ نيجيريا ستحصل على 2.999.880 جرعة ومصر على 2.158.650 جرعة، يتوقع أن تصل الاثنين. ويتم توزيع اللقاحات عبر آلية كوفاكس العالمية.

ووزعت الولايات المتحدة التي تقدّم نفسها على أنها "ترسانة" اللقاحات في العالم، أكثر من 400 مليون جرعة، في إطار مشروع يهدف إلى توزيع 1.1 مليار جرعة.

وأكد المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أن اللقاحات وزعت "بدون شروط"، في إشارة إلى أن الوضع لن يكون كذلك بالنسبة لهبات تقدمها دول أخرى مثل الصين.

ولكن توزيع الهبات يصطدم أحياناً بصعوبات لوجستية في النقل والتلقيح.

في ديسمبر، تخلصت نيجيريا مثلاً من أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.

واعترفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكين، الأربعاء، "بعدم تمكن دول في بعض الحالات من تسلم جرعات" قدمتها الولايات المتحدة.

وقالت: "جزء كبير من جهدنا ينصب حالياً على ضمان عملية التلقيح فعليا".