وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن، إن بريت مكغورك، المنسق المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد خلال زيارة إلى أبوظبي والرياض هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لدعم الإمارات والسعودية ضد الهجمات الصاروخية، وكذلك الهجمات بطائرات بدون طيار، التي تشنها ميليشيات الحوثي على الإمارات والسعودية.

وجدد مكغورك التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم الإمارات والسعودية بهذا الخصوص.

كما استعرض المبعوث الأميركي الجهود الجارية مع المسؤولين في كل من أبوظبي والرياض، من أجل الجمع بين الضغط على ميليشيات الحوثي في اليمن، والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع في اليمن.

وذكر البيان أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص لشؤون الطاقة آموس هوشتاين، انضم إلى مكغورك، لبحث "نهج تعاوني" مع المسؤوليين السعوديين، للتعامل مع الضغوط المحتملة بالسوق نتيجة غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيانه "في السعودية، انضم مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص لشؤون الطاقة آموس هوشتاين إلى بريت مكغورك، المنسق المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة نهج تعاوني للتعامل مع ضغوط السوق المحتملة الناجمة عن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا".