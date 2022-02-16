وأقدمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، على خطف شاب من سيارته، أكدت مصادر بعدها أنه صاحب محل للصرافة في بغداد.

وأظهر الفيديو "المقلق" لحظة الاختطاف، عندما كان الشاب يقود سيارة بيضاء صغيرة، قبل أن تعترضه سيارة كبيرة أمامه وتجبره على الوقوف، بينما جاءت سيارة أخرى وتوقفت خلفه.

وبعد نزول المسلحين، حاول الشاب الرجوع بسيارته والفرار، لكنهم استطاعوا فتح باب سيارته، وإخراجه بالقوة.

وأقدم المسلحون بعدها على إدخاله في سيارتهم، قبل أن يقود أحدهم سيارته، ويلوذون بالفرار.

ووفقا لمصادر عراقية، قال مصدر أمني إن الجهات المعنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للوصول إلى المنفذين، وتحرير المخطوف.

ووفقا لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فأن منفذ الاختطاف ينتمي لميليشيات "عصائب أهل الحق"، وهو يقطن في نفس المنطقة التي يسكن بها المخطوف.