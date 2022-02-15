ويبحث الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي بيان للرئاسة التركي، قال أردوغان إن هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات.

وأضاف أردوغان الذي يذور الإمارات حاليا: "حافظت علاقاتنا التجارية على حجمها، وحافظت الشراكات بين قطاعاتنا الخاصة على حيويتها حتى في فترة الركود في علاقاتنا الثنائية".

وأضاف الرئيس التركي الذي يختتم زيارته إلى الإمارات الثلاثاء: "هذا دليل على أن علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والبشرية لديها تاريخ عميق الجذور وبنية تحتية متينة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بحث مع أردوغان، الإثنين، العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.