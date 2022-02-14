وقبيل انطلاق المسيرات بساعات كثفت السلطات الأمنية حملة الاعتقالات التي طالت قادة في لجنة تفكيك نظام الإخوان وسياسيون وناشطون في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي.

واغلقت القوات الأمنية بعض مداخل وسط العاصمة وضربت طوقا مشددا حول منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم ومبنى البرلمان في أم درمان؛ وسط دعوات لعصيان مدني شامل.

وتقول لجان المقاومة السودانية إنها ستواصل احتجاجاتها ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

ولا يزال الجمود السياسي يتسيد الموقف رغم إعلان بعثة الامم المتحدة في السودان استكمال مشاوراتها مع أكثر من 35 جسما وتنظيما سياسيا وشعبيا في إطار مبادرتها التي طرحتها قبل بضعة أسابيع في مسعا لحل الازمة الحالية التي تعيشها البلاد.

ودعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؛ لدى لقائه وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية الأحد؛ إلى توحيد الجهود الدولية والاقليمية للتعامل مع الأوضاع فى البلاد.

وقدم البرهان للوفد الإفريقي، رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق 4 محاور تشمل إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة متبقى الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي؛ والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وشددت بعض الكيانات التي كانت تدعو خلال الأسابيع الماضية لحلول توافقية من لهجتها وذلك في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، وتوارد تقارير عن تزايد كبير في أعداد المعتقلين.

وقال حزب الأمـة القومي - وهو أكبر الأحزاب السودانية - في بيان الخميس، إن البلاد دخلت في أزمة سياسية أكثر حدة بسبب الواقع المعقد الذي أفرزته إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والعنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية والذي أدى إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 2400 آخرين.