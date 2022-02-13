جاء ذلك خلال محادثات أجراها البرهان مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الخرطوم.

وتتمثل المبادرة، حسب بيان رسمي سوداني، في أربعة محاور تشمل إطلاق حوار شامل مع جميع القوى السياسية والاجتماعية عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

كما تشمل المبادرة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وكان البرهان قال، يوم أمس في حوار مع التلفزيون السوداني، إنه "لا يوجد حتى الآن توافق بين القوى السياسية... ونحن لن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت.. إذا حدث توافق اليوم سنسلمهم السلطة".

وأبدى رئيس المجلس السيادي التزامه بإجراء الانتخابات منتصف العام المقبل، مضيفا "لا أفضل تمديد الفترة الانتقالية".