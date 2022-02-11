وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: "لقد ألحقت الهجمات المتكررة في الأسابيع العديدة الماضية الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وقوضت الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني، وهي تهدد أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد اختار الحوثيون نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي. وأكرر ما قاله الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبد العزيز البارحة، بشأن التزام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن المملكة السعودية".

وشدد البيان على أن "مواصلة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الحث على وقف تصعيد الصراع، وأنه يجب أن يجلس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للعمل معا ودعم عملية السلام الجديدة الأكثر شمولا، والتي تقودها الأمم المتحدة".