واستنادا إلى توصيات اللجنة العلمية في تونس بشأن الوضع الوبائي في البلد، فقد تقرر مواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد، مع تشديد تطبيق البرتوكولات الصحية المتبعة.

ودعت اللجنة العلمية التونسية جميع القطاعات بالالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

كما تقرر، ابتداء من الثلاثاء 15 فبراير، إعفاء الوافدين على تونس الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة الذين استكملوا التلقيح، من إجبارية فحص (PCR)، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

وقررت اللجنة كذلك ضرورة إظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل (PCR)، على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة، أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

وبموجب التوصيات، سيخضع الذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات لتحليل سريع أو (PCR) بصورة عشوائية حال وصولهم تونس، وفي حال كانت نتيجة فحص كورونا إيجابية يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام

وفي حال ظهور الأعراض يمدد الحجر الصحي الذاتي إلى 7 أيام.