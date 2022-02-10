وأعربت الولايات المتحدة ومصر والأردن إضافة إلى البرلمان العربي، عن إدانتهم لمواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية استهداف الأراضي السعودية، التي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة على مطار أبها اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية، فيما تسببت شظاياها بإصابة 12 مدنيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده تدين بشدة الهجوم الإرهابي على أبها، فيما أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد هذه الهجمات.

ودانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها، وقالت الخارجية الإماراتية إنها تدعم كل ما تتخذه السعودية من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت مصر رفضها التام للأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية التضامن الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

كما دانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداء الحوثي المستمر على الأراضي السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين"، مشددا على وقوف الأردن المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

ودان البرلمان العربي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة حوثية مسيّرة، واصفا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي في بيان أن هذه الهجمات "لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها"، مطالبا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها، وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادا للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏.