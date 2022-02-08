كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للسيدة الأولى أمينة أردوغان الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي السلامة من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه متمنيا لولي عهد أبوظبي دوام الصحة والسلامة ولدولة الإمارات وشعبها كل خير.