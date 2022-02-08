أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس " كوفيد - 19"، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت.
كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للسيدة الأولى أمينة أردوغان الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي السلامة من كل مكروه.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه متمنيا لولي عهد أبوظبي دوام الصحة والسلامة ولدولة الإمارات وشعبها كل خير.