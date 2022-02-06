تابع مشاهير وفنانون عملية انقاذ الطفل ريان أورام، ذي الخمس سنوات، منذ لحظاتها الأولى. ولم يذخر هؤلاء دعاء له بأن يخرج سليما من قعر البئر، معبرين عن تضامنهم مع أسرة الطفل والمنقذين الذين لم يذخروا جهدا للوصول إليه.
وكتبت المغنية السورية أصالة نصري على حسابها بموقع "تويتر: عن الفرحة التي لم تكتمل بعد إخراج ريان من البئر، وقدمت تعازيها لعائلة الطفل والشعب المغربي.
من جانبه، تقاسم الهداف الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز، حزن المغاربة برحيل ريان حيث نشر عبر خاصية "ستوري" على فيسبوك صورة البطل الصغير، معلقا باللغة الفرنسية :"رحمه الله وأسكنه فسيح جناته". كما شكر اللاعب طاقم الإنقاذ معلقا: "لن نشكركم أبدا كما تستحقون".
أما اللاعب المغربي أشرف حكيمي فعبر عن اكتوائه من فقدان الصغير ريان بنشر صورته والابتسامة تعلو محياه، إلى جانب تعليق "إنا لله وإنا إليه راجعون."
واتشح حساب اللاعب الدولي نور الدين أمرابط بالسواد، تعبيرا عن الحزن. واكتفى هداف نادي أيك أثينا اليوناني بكتابة: "إنا لله وإنا إليه راجعون."
ومن بين المشاهير الذين انفطر قلبهم بهذا للحدث الذي تابعه العالم لمدة خمسة أيام، الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، التي نشرت صورة للطفل ريان مرفوقة بعبارة: "إنا على فراقك لمحزونون." وكُتب على الصورة المرافقة: "للأسف الديوان الملكي والحكومة المغربية يؤكدان وفاة ريان."
المطربة الإماراتية أحلام، هي الأخرى نشرت صورة الطفل ريان مبتسما، وغردت : "من باطن الأرض إلى عنان السماء، اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة."
كما تحسرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على وفاة الطفل ريان معلقة: "ولدت مرتين يا ولدي، مرة من بطن أمك، ومرة من بطن الأرض، مخاض أمك الحنون كان أقل ألما من مخاض الأرض.." وتابعت في تدوينة أخرى: "رحمك الله يا بني، ورزق أهلك الصبر."
من جانبها نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد تدوينة حزينة في "إنستغرام" كتبت فيها: "رحمك الله. كان لدي أمل كبير في بقائك، لكنك تركتنا وتركت لنا درسا عظيما.. أيقضت فينا إنسانيتنا، وأدركنا أن العالم بأسره يستطيع أن تتحرك مشاعره، وتهتز قلوبه لمحنة طفل.. عزائي الكبير للأسرة المكلومة.. حزينة جدا."
نفس الحزن عبرت عنه المطربة المصرية أنغام وعلقت على "إنستغرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله، في الجنة إن شاء الله يا إبني."
وبدوره ،ترحم الفنان السوري باسل الخياط على روح الطفل ريان، بنشر صورة كتب عليها "لا حول ولا قوة إلا بالله"، كما غرد الممثل السوري قصي خولي معبرا عن تضامنه مع أسرة الطفل المغاربة كافة بمناسبة الفاجعة.