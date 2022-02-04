وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن "فرنسا ستساعد دولة الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج العربي، في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين".

وأضافت بارلي أن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خروقات".

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.