وأضاف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ": "وفي "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية" نجدد تأكيدنا على السعي نحو ترسيخ مفاهيم التضامن والتآخي لمستقبل افضل للبشرية".

ويحتفل الناس في جميع أنحاء العالم، بما فيهم القادة الدينيون والشخصيات العالمية، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة وحددت تاريخ الرابع من فبراير من كل عام للاحتفال به.