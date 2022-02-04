وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى العراق الشهر الماضي، بعد يوم من سقوط عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي، مما ألحق أضرارا بطائرة خارجة عن الخدمة.

وفي 29 يناير الماضي، قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في تغريدة على تويتر، إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا.

وأضافت الشركة حينها أن التعليق جاء بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

وسقطت عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي في 28 يناير الماضي، مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.